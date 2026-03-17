El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España celebra su asamblea este viernes y sábado en Cáceres

Archivo - La Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, en el Palacio de los Golfines - PALACIO DE LOS GOLFINES - Archivo

CÁCERES, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España celebrará este viernes y sábado, 20 y 21 de marzo, su Asamblea en Cáceres, en el marco de los actos del 40 aniversario de la declaración de Cáceres como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Una cita que reunirá en la ciudad a los alcaldes y representantes institucionales de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco, como son Alcalá de Henares, Ávila Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

En el marco de esta Asamblea también se entregará el Premio Patrimonio 2025, que ha sido concedido a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, en reconocimiento a su "compromiso con la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico", a raíz de la candidatura presentada de manera conjunta por las ciudades de Cáceres, Ávila, Córdoba y Alcalá de Henares.

El acto tendrá lugar este viernes, 20 de marzo, a las 20,00 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cáceres.

Precisamente, la sede en Cáceres de la Fundación Tatiana, el Palacio de los Golfines, será el espacio en el que se celebre el sábado por la mañana la Asamblea general del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, como guiño al premio otorgado.

Además, todos los asistentes tendrán la oportunidad de conocer de cerca el patrimonio y la historia de Cáceres, mediante visitas guiadas a nuestro entorno monumental y al Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, así como saborear su exquisita oferta gastronómica.

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha considerado "un orgullo" celebrar en Cáceres esta Asamblea, enmarcada dentro de los actos del 40 aniversario de la declaración de la ciudad como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, "un reconocimiento que ha marcado el desarrollo cultural y turístico de la ciudad", ha señalado.

"Tuvimos claro desde el primer momento, que este era el año en el que teníamos que acoger un evento de estas características, que nos va a permitir mostrar al mundo nuestros encantos y todo el esfuerzo que realizamos para avanzar en conservación y promoción de nuestro patrimonio y de nuestra cultura", ha destacado el alcalde de Cáceres, quien ha resaltado que supone "una gran oportunidad para compartir con el resto de ciudades estrategias que nos permitan seguir cuidando y proyectando nuestro legado histórico", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que "en un año tan simbólico como el del 40 aniversario de nuestra declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, recibir a los representantes de las 15 ciudades que forman parte del Grupo es también una forma de celebrar y reivindicar el valor de nuestro patrimonio y el trabajo conjunto que realizamos para preservarlo".

Cabe destacar que el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España es una asociación creada en 1993 que reúne a las 15 ciudades españolas inscritas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, con el objetivo de trabajar de manera conjunta en la defensa y conservación de su patrimonio histórico, así como en la promoción turística y cultural de estos destinos tanto en el ámbito nacional como internacional.