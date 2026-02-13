Un grupo de eurodiputados se desplazan la próxima semana a Almaraz para evaluar el impacto del cese de su actividad

Archivo - El presidente de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Bogdan Rzonca, en una imagen de archivo. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una delegación formada por diez eurodiputados encabezados por el presidente de la comisión de Peticiones, el polaco Bogdan Rzonca, se desplazará el próximo lunes, 16 de febrero, a Navalmoral de la Mata para recabar información sobre la posible clausura de la central nuclear de Almaraz y las implicaciones para España y para la transición energética en la UE.

Los eurodiputados se reunirán con el peticionario que llevó el asunto ante la comisión, en este caso la Plataforma Sí a Almaraz, Sí al Futuro, y discutirán la situación con las autoridades regionales y locales, incluida la presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola.

También lo harán con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, además de los alcaldes de Navalmoral de la Mata y de Almaraz, así como representantes de los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura. Al día siguiente, martes 17 de febrero, visitarán la planta, acompañados de expertos y representantes del comité de empresa.

El martes 17 de febrero, la delegación se trasladará a Toledo para analizar las inquietudes manifestadas en varias peticiones sobre la insuficiente protección medioambiental, la degradación de la biodiversidad y las supuestas lagunas en la aplicación de la legislación sobre medio ambiente de la UE en el Parqe Nacional de Cabañeros.

En la expedición asisten, como parte de la delegación, los eurodiputados extremeños Elena Nevado, del Grupo Popular, e Ignacio Sánchez Amor, del Socialista, así como los españoles Juan Carlos Girauta (PfE) y Diego Solier (ECR).