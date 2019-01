Los grupos se reservan para su defensa en pleno 117 enmiendas a la propuesta de Ley de Renta Garantizada de Podemos

Publicado 23/01/2019 12:36:41 CET

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos con presencia en la Asamblea de Extremadura han reservado para su debate y votación en pleno un total de 117 enmiendas a la propuesta de Ley de Renta Extremeña Garantizada que propone Podemos.

La Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda, reunida este miércoles en la Asamblea extremeña, ha rechazado las enmiendas parciales presentadas a dicha propuesta de ley.

De esta forma, llegarán vivas al pleno de la cámara legislativa 70 enmiendas del PSOE, 43 enmiendas del PP, dos de Podemos y otras dos presentadas por el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales.

ENMIENDAS DE LOS GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha presentado las 70 enmiendas que ha registrado su grupo y que buscan adaptar esta prestación a la realidad actual para llegar a perfiles que hasta ahora no atendía, incidir en la flexibilización del acceso o en la objetivación de las valoraciones.

"Nuestras enmiendas tienen como seña de identidad las citadas premisas, pero sobre todo buscan intentar que entre todos y todas cerremos una ley donde este derecho sea entendido como un medio y no se convierta en una prestación universal para todos y todas que lo soliciten, donde no falte a la concesión del mismo el acompañamiento y cumplimiento de un programa de inserción y que no suponga un coste que sea inasumible por la comunidad autónoma", ha dicho.

Entre las enmiendas se encuentra corregir la posibilidad de que la prestación se convierta en algo "vitalicio", además de cambiar el indicador propuesto por el del IPREM o defender que los trabajadores de atención social básica sean los profesionales que deben atender la demanda.

El Grupo Parlamentario Popular, que ya había presentado una enmienda a la totalidad, ha presentado 43 enmiendas parciales, con las que pretende, entre otros aspectos, mantener la actual denominación de Renta Básica de Inserción, dar "mayor rigurosidad" al texto y otras que proponen mejoras técnicas.

Así, el PP entiende que esta prestación tiene que tener una duración "determinada", además de mantener el IPREM como referencia para establecer el mínimo de la prestación o que los servicios sociales de atención básica sean los que orienten y evalúen la situación mediante la elaboración de un informe, así como una serie de supuestos que representaría infracciones para el perceptor.

Por su parte, el diputado de Podemos Daniel Hierro ha explicado que las dos enmiendas parciales presentadas por su grupo abordan, en un primer lugar, la problemática de la violencia machista y la otra contiene "algunas precisiones" que se buscan incorporar tras el turno de comparecencias.

Finalmente, el diputado no adscrito, Juan Antonio Morales, actualmente afiliado a VOX, ha explicado que las enmiendas que ha presentado van, en primer lugar, a suprimir la repetición, en su opinión, de los términos extremeñas y extranjeras, ya que entiende que en los conceptos de extremeños y extranjeros están incluidas las mujeres, por lo que ve "innecesario" que la norma diferencie entre sexos.

Por otra parte, la otra enmienda pretende suprimir los artículos del 5 al 32 de la propuesta de ley de Podemos, ya que su redacción "no tiene sentido" y solo pretende que la norma pueda ser "utilizada por la izquierda" en la campaña electoral. Además, ha dicho que no comparte las cuantías de las prestaciones, ya que entiende que representarán un "efecto llamada" para que en Extremadura "no trabaje nadie".

Asimismo cabe destacar que los miembros de la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda ha elegido por unanimidad al diputado del PSOE Felipe Redondo como presidente de dicha comisión en sustitución de la diputada Estrella Gordillo.