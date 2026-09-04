La Guardia Civil auxilia a un peregrino sin agua y síntomas de un golpe de calor en Cañaveral (Cáceres)

Un peregrino recibe el auxilio de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado este pasado jueves, 3 de septiembre, ayer a un peregrino que se encontraba realizando el recorrido de la Vía de la Plata a su paso por la localidad cacereña de Cañaveral, que presentaba síntomas de un golpe de calor y carecía de agua.

Tras recibir el aviso a través de la Central 062 de que una persona que se encontraba en una zona de descanso para peregrinos pudiera estar sufriendo un golpe de calor se desplazaron hasta el lugar dos patrullas con el objetivo de comprobar su estado y prestarle la asistencia que precisara, así como facilitar el acceso de los servicios sanitarios hasta la zona.

El lugar donde se encontraba el peregrino presentaba un difícil acceso para los vehículos, debido a la existencia de caminos y zonas de campo. A la llegada de los agentes, estos pudieron localizarlo visualmente desde la distancia, por lo que uno de ellos accedió campo a través hasta llegar a su altura, mientras que el otro permaneció junto al vehículo oficial a la espera de la llegada de la ambulancia.

Una vez junto al peregrino, este manifestó encontrase algo mareado y haberse quedado sin agua, indicando igualmente que la persona que lo acompañaba había tenido que desplazarse hasta la localidad de Cañaveral (Cáceres) para solicitar asistencia sanitaria.

Los agentes le ayudaron a llegar hasta el vehículo oficial donde le facilitaron agua para que pudiera reponerse y, una vez que su estado se lo permitió lo trasladaron hasta el punto donde se encontraba la ambulancia, facilitando de este modo el acceso de los servicios sanitarios. Finalmente, el peregrino quedó bajo la atención de los profesionales sanitarios.

La Guardia Civil recuerda a las personas que realizan el Camino de Santiago y otras rutas de peregrinación la importancia de mantenerse correctamente hidratados, evitar las horas de mayor exposición al calor y extremar las precauciones ante síntomas como mareos, debilidad o desorientación, solicitando asistencia ante cualquier situación de emergencia a través del teléfono 062 o del 112, y de la aplicación AlertCops, de la Policía y la Guardia Civil.