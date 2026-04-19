La Guardia Civil concluye sin éxito la búsqueda del hombre desaparecido en Jarandilla de la Vera el pasado 2 de abril

Dispositivo de búsqueda de José Antonio, de 74 años, desaparecido el pasado 2 de abril en Jarandilla de la Vera (Cáceres). - GUARDIA CIVIL

PLASENCIA (CÁCERES), 19 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha concluido sin éxito la búsqueda del hombre de 74 años desaparecido en Jarandilla de la Vera (Cáceres) el pasado 2 de abril.

Este domingo, a primera hora, el cuerpo de seguridad anunciaba la reanudación del dispositivo de búsqueda, coordinado por la propia Guardia Civil, para localizar a José Antonio, desaparecido la noche del 2 al 3 de abril en la localidad cacereña.

Sin embargo, estas laboras de búsqueda se han cerrado sin conseguir localizar al desaparecido. Por el momento, la Guardia Civil no contempla nuevas batidas a corto plazo, según indican fuentes del cuerpo de seguridad.

La Guardia Civil mantendrá sus esfuerzo en la investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y dar con su paradero, sin perjuicio de que las patrullas en servicio habitual sigan realizando búsquedas y vigilancias en la zona, centrándose en viviendas aisladas y construcciones abandonadas.