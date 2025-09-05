La Guardia Civil investiga al conductor de un camión por cuadruplicar la tasa de alcohol en la A-5 en Trujillo

MÉRIDA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga al conductor de un camión (un hombre de 51 años) cuando circulaba con el vehículo por la autovía A-5 cerca de Trujillo (Cáceres) cuadruplicando la tasa de alcohol permitida.

En concreto, agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Destacamento de Tráfico de Cáceres han interceptado a un camión articulado que circulaba por dicha autovía debido a que su conductor mantenía una conducción "errática".

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado día 28 de agosto, cuando los agentes del Destacamento que prestaban servicio por la misma vía fueron requeridos por la Central 062 de la Guardia Civil tras la alerta de varios usuarios de la autovía a la central de emergencias 112 debido a la conducción "errática" de un camionero.

Ante esta situación, los agentes acudieron "de inmediato" para localizar al vehículo e interceptarlo, debido a la "peligrosidad" que suponía esta conducción "negligente" tanto para su conductor como para el resto de usuarios, informa en nota de prensa la Guardia Civil.

Una vez detectado el camión, y tras verificar los hechos, éste fue interceptado y detenido, de forma segura, en un área de servicio, a la altura del punto kilométrico 245 sentido Madrid.

Los agentes identificaron al camionero y le informaron del motivo de su parada para, acto seguido, realizarle una prueba de detección de alcoholemia. Dicha prueba arrojó un resultado de 0,68 mg/l de alcohol en aire espirado, cuando la tasa máxima permitida de alcohol en aire espirado para conductores profesionales es de 0,15 mg/l.

Este hecho evidenciaba que el conductor, un hombre de 51 años, cuadruplicaba la tasa de alcoholemia permitida, motivo por el cual el camión fue inmovilizado in situ, y se procedió a su vez a la investigación del varón como presunto autor de un delito de conducción de un vehículo a motor bajo los efectos del alcohol superando en más de cuatro veces la tasa máxima permitida.

Los agentes instruyeron las correspondientes diligencias policiales, las cuales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres).

La persona investigada espera la celebración del juicio y se enfrenta a penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses o con trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y, en todo caso, con la privación de conducir un vehículo a motor de uno a cuatro años, tal y como figura en el artículo 379.2 del Código Penal.