La Guardia Civil investiga la propiedad del caballo implicado en un accidente en Badajoz en el que ha fallecido un varón

BADAJOZ, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga y está tratando de identificar la propiedad del caballo implicado en un accidente registrado sobre las 5,20 horas de esta pasada madrugada en el punto kilométrico 5,5 de la EX-107, en el término municipal de Badajoz, en el que ha fallecido un varón de 35 años vecino de Olivenza tras colisionar su vehículo con dicho animal.

A preguntas de los periodistas sobre este accidente, el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha detallado que el equino tenía chip, a tenor de lo cual ha aseverado que "por lo tanto" se sabrá "inmediatamente" quien es el propietario, ante este accidente que es "de los que no se pueden evitar".

Para Quintana, se trata de un "desgraciado" accidente con un caballo y que ha acarreado la muerte del conductor del vehículo, al tiempo que ha indicado que "lógicamente" se seguirán las investigaciones para saber quién es el propietario del equino "porque hay evidentemente una responsabilidad".

"Un desgraciado accidente a las 5,30 de la mañana, de esos accidentes que son prácticamente inevitables", ha lamentado, a la par que ha hecho hincapié en que se trata de un caso "prácticamente inevitable" y que desconoce de dónde vendría el caballo, pero que "está claro" que el coche iba por la carretera y "cuando se da cuenta el caballo provoca el accidente".

Interpelado por las posibles consecuencias para el dueño del animal, el delegado ha explicado que "lógicamente hay una responsabilidad" y será la justicia quien dirimirá "lo que corresponda". La Guardia Civil, ha detallado, lo que se hace es identificar al propietario y pasar los informes a la judicatura, tras lo que se actuará "oportunamente".

Finalmente, ha destacado la importancia de velar por la prudencia en la conducción y que son 33 las personas que han fallecido en lo que se lleva de año en accidentes de tráfico en carreteras en la región. "No obstante, repetimos e insistimos en la prudencia aunque ya digo que, en este caso, nada se puede hacer", ha aseverado.

Sobre estos mismos hechos, fuentes de la Guardia Civil han precisado que este accidente de circulación "grave" ha ocurrido a las 5,20 de la mañana de este martes, consistente en el atropello de un caballo por parte de un turismo, a la altura del kilómetro 5,500 de la carretera EX-107, en el término municipal de Badajoz, con el resultado del conductor del vehículo fallecido. Las diligencias las instruye el Equipo de Atestados de Badajoz.

(Más información en Europa Press)