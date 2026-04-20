La Guardia Civil recupera dos estelas funerarias de la época romana sustraídas en Nogales

Esteleas funerarias recuperadas por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha recuperado dos piezas de "alto interés arqueológico", concretamente dos estelas funerarias, sustraídas por un vecino de la localidad pacense de Nogales.

Se trata de dos estelas fúnebres en piedra con inscripciones romanas y el hallazgo original de las piezas se produjo el pasado mes de febrero, cuando un vecino las avistó en el margen de la ribera del municipio tras quedar expuestas por las fuertes lluvias acaecidas, dando inmediato conocimiento del descubrimiento a la Unidad del Servicio de Protección de Patrimonio Cultural de la Junta.

Fue este mismo organismo el que a finales de marzo participó a la Guardia Civil la desaparición de las piezas del lugar del hallazgo y, de la inspección técnico ocular realizada y dada las características físicas de las piezas por su elevado peso y volumen, llevó a los agentes a sospechar que las mismas no habían podido ser trasladadas lejos de ese lugar, por lo que centraron su búsqueda en terrenos colindantes.

De las gestiones e inspecciones practicadas en el transcurso de la investigación, así como manifestaciones obtenidas, los agentes lograron localizar el lugar donde se hallaban depositadas, que resultó ser una finca propiedad de un vecino de Nogales, quien, haciendo uso de un tractor agrícola, las habría sustraído y trasladado.

Persona que, supuestamente "bajo la presión policial" y la "exhaustiva inspección" del área durante el operativo llevado a cabo por la Guardia Civil con la colaboración del Ayuntamiento de Nogales, llevaron a que tomara la decisión de colaborar en la localización de las piezas.

Una vez recuperadas, han sido depositadas en las instalaciones del Ayuntamiento de Nogales, donde permanecen a disposición de la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura.

Con las pruebas incriminatorias, se le instruyeron diligencias como investigado por su presunta implicación en la sustracción de las dos estelas funerarias, que han sido remitidas a la Sección Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Almendralejo.

Ante el hallazgo casual de piezas de interés arqueológico, la Guardia Civil recomienda actuar con "rapidez, prudencia y responsabilidad", ya que estos objetos son propiedad del Estado y están protegidos por la ley.

La actuación principal debe centrarse en no alterar el entorno y notificar el descubrimiento a las autoridades de inmediato, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.