La Guardia Civil rescata a un parapentista en una zona de difícil acceso de Cabezabellosa (Cáceres)

Rescate del parapentista accidentado en Cabezabellosa. - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha restacatado a un parapentista de 51 años accidentado en el paraje Pitolero, una zona abrupta y de difícil acceso de Cabezabellosa (Cáceres).

Tras recibir un aviso en la Central 062 de la Comandancia de Cáceres, se movilizó una patrulla de Seguridad Ciudadana, así como al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Barco de Ávila, que se desplazó hasta el lugar en un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil.

Una vez en la zona, los efectivos localizaron a la persona accidentada y procedieron a su rescate, trasladándola posteriormente a un lugar seguro donde se le practicó una primera asistencia, informan fuentes de la Guardia Civil.

Finalmente, en torno a las 19,00 horas, el herido, que se encontraba practicando parapente junto a otras dos personas, ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia (Cáceres).