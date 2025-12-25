Guardiola aboga por cuidar "con altura" y no "con tensión" del proyecto común que une a España, tras el discurso del Rey

Archivo - El Rey Felipe VI posa junto a la presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en el Palacio de la Zarzuela. Imagen de archivo - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado la importancia de cuidar "con altura" y no "con tensión" del proyecto común que une a España, tras el tradicional Mensaje de Navidad pronunciado por el Rey Felipe VI en la noche de este pasado miércoles 24 de diciembre.

"Las palabras del Rey interpelan a todas las regiones: España progresa cuando nos une un proyecto común", ha considerado Guardiola en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press.

Tras subrayar que dicho proyecto común "se cuida día a día", la mandataria en funciones ha remarcado el "compromiso" con la "convivencia" y la "responsabilidad" que existe desde Extremadura para con el resto del país.

Cabe señalar que en el que se ha convertido en su duodécimo Mensaje de Navidad a los españoles, desde su llegada al trono, el monarca ha apostado por pronunciar su discurso desde las dependencias del Palacio Real de Madrid. Todo ello con la novedad de que su palabras han sido pronunciadas por un Felipe VI que hablaba de pie, siguiendo los pasos de otros soberanos europeos como Carlos III de Inglaterra.

En concreto, como ya ocurriera en 2024, el lugar escogido ha sido nuevamente el Salón de Columnas del Palacio Real, una elección que ha tenido mucho que ver con el contenido del mensaje, en el que Felipe VI ha hecho mención a la entrada de España en la UE, de la que el 1 de enero se cumplirán 40 años, dado que fue aquí donde se rubricó el tratado de adhesión el 12 de junio de 1985.

En total, el discurso, de nueve minutos de duración, lo han compuesto 1.126 palabras, concluyendo, como marca la tradición, con la felicitación navideña en las tres lenguas cooficiales.