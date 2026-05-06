Guardiola aboga por "modernizar" los fondos europeos sin "aceptar recortes" que pongan "en riesgo" su continuidad

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha abogado por modernizar los fondos europeos pero sin "aceptar recortes" que pongan "en riesgo" su continuidad.

Guardiola se ha pronunciado así, en el Parlamento Europeo, durante la defensa del dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en particular para la cooperación territorial europea (Interreg) y el Fondo de Cohesión.

En su intervención, la presidenta extremeña ha defendido que los fondos europeos a los que se refiere el dictamen representan la cohesión económica, social y territorial y son una "expresión de solidaridad" y una "herramienta clave" en la inversión de los territorios europeos.

Asimismo, ha apuntado que, en un contexto de "cambio acelerado", se debe adaptar la política de cohesión y superar la "falsa disyuntiva" entre convergencia y competitividad, ya que son "conceptos complementarios".

"Los resultados son claros. Entre 2014 y 2020 estos fondos movilizaron 250.000 millones de euros, apoyaron a más de 2,5 millones de pymes y contribuyeron a crear más de 370.000 empleos", ha defendido la presidenta extremeña.

Ahora bien, también ha considerado que se debe reconocer que es necesario "adaptar, modernizar, simplificar y flexibilizar" esta política sin perder sus principios, que son "gestión compartida, asociación, subsidiariedad y gobernanza multinivel".

"Y quiero ser clara, no podemos aceptar recortes que pongan en riesgo su continuidad. Nos preocupa la posible pérdida de especificidad y seguridad jurídica, por lo que defendemos asignaciones presupuestarias específicas y diferenciadas que garanticen estabilidad y previsibilidad", ha afirmado.

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