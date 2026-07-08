Guardiola aborda con 'Lideremos' nuevas medidas para atracción de jóvenes, el emprendimiento y el retorno del talento

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el vicepresidente Abel Bautista, mantienen un encuentro de trabajo con miembros de la lanzadera de liderazgo y talento juvenil Lideremos - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha mantenido un encuentro de trabajo con Tomás Güell, Andrea Testón y Marta Marín, de la lanzadera de liderazgo y talento juvenil 'Lideremos'.

Una cita a la que también ha asistido el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, y en la que Guardiola ha conocido de primera mano las propuestas que el colectivo quería trasladar al Ejecutivo regional dentro de su programa de acción 'Extremadura te espera'.

Durante el encuentro, la presidenta de la Junta ha agradecido la proactividad de 'Lideremos', y ha señalado que el Gobierno autonómico impulsará éstas y otras políticas destinadas a facilitar el arraigo, el emprendimiento y el reconocimiento de los jóvenes en la región.

Entre las medidas presentadas, destacan aquellas diseñadas para atraer a profesionales que estén desarrollando su actividad fuera de la comunidad autónoma.

Destacan propuestas como el Bono Retorno Joven, una línea de ayudas directas para menores de 36 años que regresen a Extremadura y con la que se plantea cubrir gastos como traslado, alquiler inicial, coworking, instalación y digitalización, siempre que se acredite haber residido más de un año fuera de la región, e iniciar una nueva actividad como autónomo o con un contrato laboral en Extremadura.

Asimismo, se ha valorado "muy positivamente" la propuesta de un programa llamado 'Vuelve a Extremadura', enfocado a facilitar la vuelta de profesionales durante sus primeros cinco años en la región mediante un sistema integral de acompañamiento, formación empresarial y ayudas directas para el traslado y el acceso a la vivienda, apunta en nota de prensa la Junta.

'Lideremos' ha planteado también el impulso de una oficina que ofrezca asesoramiento centralizado en materia de ayudas, fiscalidad, vivienda, trámites administrativos, educativos, sanitarios o contactos con ayuntamientos. Esta oficina completaría los servicios que ya se están ofreciendo en los Puntos de Activación Empresarial.

Finalmente, se ha incidido en la importancia del reconocimiento público del talento joven, y que éste se materialice en unos premios que se celebren en Extremadura, fruto de la colaboración público-privada, para poner de relieve la labor y el perfil de los jóvenes que destaquen en disciplinas como el emprendimiento, la innovación, la ciencia, la tecnología, la cultura, el deporte o el impacto social.