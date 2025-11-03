Guardiola acusa al PSOE de "jugar con el miedo de las mujeres" tras sus críticas sobre los cribados de cáncer de mama

La presidenta de la Junta y del PP de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios de comunicación en un acto en Badajoz. - ANDRÉS RODRÍGUEZ /EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha acusado este lunes al PSOE extremeño de "jugar con el miedo de las mujeres y con la angustia de tener cáncer", que a su juicio es "lo más sucio" que ha visto en política "desde hace mucho tiempo".

Así lo ha destacado Guardiola a preguntas de los periodistas en Badajoz por las criticas del PSOE de Extremadura en las que censuraba que la Junta haya contratado para las mamografías que llevan a cabo las unidades móviles en las zonas rurales extremeñas a la misma empresa que, según los socialistas, "ha generado el enorme problema en Andalucía".

"La verdad es que me parece que pasan ya límites de la ética, y la verdad es que no quiero ni entrar a valorar", ha lamentado la presidenta extremeña, quien ha considerado que "jugar con el miedo de las mujeres y con la angustia de tener cáncer es lo más sucio que he visto en política desde hace mucho tiempo", ha sostenido Guardiola, que no ha querido entrar a valorar dichas declaraciones.

Para la presidenta extremeña, en la región "hay maravillosos profesionales" y el sistema "funciona muy bien", algo que hay que preguntarle no a ella misma, sino a las pacientes o a las asociaciones de cáncer con las que cuenta la región, quienes "van a dar la respuesta".

En ese sentido, con estas declaraciones, el PSOE "se retrata solito" ha apuntado..

Por otra parte, y respecto al anuncio del PSOE sobre que denunciará ante la Junta Electoral una entrevista de la presidenta extremeña a un medio un día después de firmar el decreto de convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre y que se habría pagado con dinero público, la jefa del Ejecutivo regional ha explicado que concede entrevistas a los medios y responde "siempre" a sus preguntas como presidenta del Partido Popular o, en el caso de la visita que ha tenido este lunes en la ciudad de Badajoz, como presidenta de la Junta de Extremadura.

"Que denuncie el PSOE lo que sea y ya se resolverá por la Junta Electoral. Nada que decir, de verdad, ningún miedo", ha replicado María Guardiola, quien ha hecho estas declaraciones a los medios antes de visitar el Centro Extremeño de Reproducción Humana Asistida acompañada de la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera.

ENCUESTAS ELECTORALES

Por otro lado, y respecto a la encuesta de Sigma Dos que da al PP como ganador de las elecciones pero lejos de la mayoría absoluta, publicada por El Mundo, Guardiola ha confiado en que el trabajo que han venido realizando durante estos dos años y cuatro meses desde el gobierno que preside "dé sus frutos en las urnas el próximo 21 de diciembre" y ha reafirmado que aspira "a la confianza mayoritaria" de sus vecinos y paisanos.

De este modo, "en eso hemos trabajado y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza, con mucha ilusión y centrados en el objetivo de seguir mejorando nuestra tierra", ha aseverado, al tiempo que ha incidido en que "las encuestas son encuestas" y la que le "vale es la del día 21 y ya está".

Así, no ha querido hacer valoraciones de una encuesta que es "una medición en un momento concreto" y ha insistido en que confía en que el trabajo realizado "va a dar sus frutos".