La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, participa en el acto de cierre de campaña en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Extremadura, María Guardiola, ha animado a votar al PP de cara a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en un día en el que no solo se va a elegir un Gobierno "que gestione de verdad" y que se dedique a resolver "nuestros problemas", sino "algo más profundo" como la "decencia".

"Decencia para que la verdad vuelva a servir para algo y tenga sentido; para que la ley sea igual para todos. Decencia para que los jueces puedan trabajar sin miedo; para que los periodistas pregunten y no se sientan señalados; para que las instituciones sean de todos y no exclusivamente de un partido", ha señalado la presidenta extremeña, para apelar a recuperar el espíritu de la Transición, cuando personas que pensaban distinto se sentaron a dialogar y a ceder y acordaron y construyeron una democracia que "fue ejemplo en el mundo".

Para Guardiola, lo que se va a hacer es "una segunda transición", porque "se tiene que recuperar el espíritu de la concordia frente al muro, del respeto frente a las guantadas y del servicio frente al búnker", ante lo que ha expuesto que en Extremadura les dijeron que "esto no iba a cambiar nunca" pero "por supuesto que está cambiando" y "es otra en tan solo tres años".

"Si lo hemos hecho aquí, lo podemos hacer en España. Así es que os pido que el próximo domingo vaya todo el mundo a votar", ha invitado, porque cree en Extremadura, en España y en el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de modo tal que anima a votar el domingo para que el lunes empiecen a "reconstruir" el país.

De esta forma se ha pronunciado en el acto de cierre de campaña en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz ante unas 700 personas y que ha arrancado con un vídeo de Núñez Feijóo, además de proyectar también el que este ha grabado sobre Extremadura.

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