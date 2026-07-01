Guardiola anuncia el I Plan de Igualdad de la Junta con 89 medidas para una administración "más justa"

La presidenta de la Junta, María Guardiola, anuncia el I Plan de Igualdad de la Junta, junto con las responsables de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha del I Plan de Igualdad de la Junta de Extremadura, que afectará a sus 63.000 empleados con el objetivo de "avanzar hacia una Administración más moderna, más justa y más igualitaria".

Un nuevo Plan de Igualdad que ha sido aprobado este mismo miércoles en la Mesa General de Negociación por parte de los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, que afectará a la administración de la Junta de Extremadura y a sus organismos vinculados y dependientes, y un documento "ambicioso pero a la vez realista", que consta de 89 medidas.

Para su elaboración, se ha realizado un análisis previo de la situación en la Junta de Extremadura, tras lo que se han incorporado acciones específicas, con objetivos y con plazos, "diseñadas para favorecer, por ejemplo, la incorporación de mujeres en departamentos donde su presencia sigue siendo aún minoritaria", prestando "especial atención también a los puestos de responsabilidad y a los puestos directivos".

Así, se pretende "garantizar que ninguna mujer quede excluida en ningún proceso de promoción interna por circunstancias temporales, como puede ser el embarazo, el parto o la maternidad", y se prevé además impulsar programas de formación en habilidades directivas "para favorecer la presencia de mujeres en posiciones de liderazgo".

Además, ha avanzado María Guardiola se va reforzar a protección de las empleadas públicas víctimas de violencia género mediante un protocolo interno específico en el que están trabajando, con el objetivo de "garantizar ese acompañamiento tan importante, acompañamiento institucional en el entorno laboral, el acceso al teletrabajo protector y los permisos retribuidos", ha dicho.

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