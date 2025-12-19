Guardiola apuesta por el trabajo sin importarle "los sillones" y cree que obtendrán "la recompensa en las urnas"

María Guardiola interviene en el cierre de campaña en Badajoz - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha confiado en que el trabajo "siempre, siempre, siempre da resultados" y ha aseverado que lo que han hecho en este tiempo es trabajar, que es "para lo único" que han "venido".

"A nosotros no nos importan los sillones, lo hemos demostrado, y ahora vamos a obtener la recompensa en las urnas para seguir trabajando para todos los extremeños", ha señalado en el acto de cierre de la campaña del PP celebrado en el Pabellón Las Palmeras en Badajoz, con una zambomba flamenca.

Un acto en el que acompañada del secretario general de los 'populares' extremeños, Abel Bautista; el presidente provincial en Badajoz, Manuel Naharro, y el alcalde de la capital pacense, Ignacio Gragera, Guardiola ha dirigido unas palabras a los asistentes en las que ha querido dar las gracias por estos días y por "darlo todo".

También por una campaña "en positivo" y al lado de la gente, "nuestra gente", los extremeños, porque aman Extremadura y "eso se nota y la gente lo sabe", tras lo que ha dado las gracias igualmente a los alcaldes que se han "volcado" con esta campaña regional, a los portavoces, a los concejales y a cada cargo del partido, además de a los afiliados y a los simpatizantes.

Asimismo, ha querido recordar "especialmente" a todos los extremeños con los que ha coincidido, a la par que ha señalado que en el cierre de campaña solo ha recibido "fuerza, energía" y "muchas ganas" de que sigan trabajando y "cambiando las cosas".

"Por eso tenemos la oportunidad el próximo domingo de llenar las urnas con nuestra ilusión, con nuestras ganas, que nadie se quede en casa, que todo el mundo ejerza su derecho a voto, porque vamos a seguir transformando Extremadura", ha aseverado, y lo van a hacer "juntos".

Por último, Guardiola ha apuntado que este viernes no quería dar un mitin y ha considerado que "está todo dicho", que han hablado "mucho" y que "hay mucho ruido ahí fuera", para incidir en que los 'populares' son gente "optimista, positiva" y tienen que seguir transmitiendo esa ilusión.

"Que se enfaden otros, nosotros tenemos mucha alegría en el cuerpo, es Navidad, que nos inunde el espíritu de la paz y de la amor", ha concluido, para animar a disfrutar y bailar con un elenco de reconocidos artistas flamencos extremeños. Así, ha invitado a disfrutarlo y a celebrarlo "por anticipado" y ha dado las gracias "de corazón" e "infinitas" a "todos". "Que viva Extremadura y que viva España", ha dicho.