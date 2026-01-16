Guardiola asegura que defenderá al campo extremeño "con firmeza" y aboga por competir en "igualdad de condiciones"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha asegurado que defenderá al campo de la región "con firmeza", porque el futuro del medio rural "no se negocia", y ha abogado por "competir en igualdad de condiciones".

"Pedir siempre esfuerzos al campo extremeño para acabar abriendo la puerta a productos que no cumplen las mismas reglas no es justo. Los agricultores y ganaderos tienen que competir en igualdad de condiciones", ha señalado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

Cabe recordar que varias tractoradas han recorrido este viernes diversas carreteras de Extremadura en defensa del campo extremeño y en rechazo a la nueva reforma de la PAC y al acuerdo de Mercosur.

Las mismas han estado convocadas por las organizaciones agrarias UPA-UCE Extremadura, Apag Extremadura Asaja, la Unión Extremadura y Asaja Extremadura.