Guardiola celebra el 1º de Mayo con un mensaje a "quienes hacen avanzar Extremadura": "Seguiremos a vuestro lado"

María Guardiola, en una foto junto trabajadores difundida en su cuenta de X. - MARÍA GUARDIOLA/X

MÉRIDA, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha querido celebrar el 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, con un mensaje de agradecimiento por el esfuerzo diario subrayando el compromiso de la administración autonómica para acompañar al colectivo.

"Hoy, 1 de mayo, celebramos a quienes hacen avanzar Extremadura con su esfuerzo diario", señala la dirigente extremeña en un mensaje a través de su cuenta en la red social X, recogido por Europa Press.

"A los que madrugan, a los que emprenden, a los que cuidan, a los que enseñan, a los que construyen futuro con sus manos y su talento. A quienes no salen en los titulares, pero sostienen esta tierra cada día", añade la presidenta de la Junta.

Guardiola, que acompaña el mensaje con varias imágenes junto a trabajadores de diferentes sectores económicos, asegura que la Administración regional acompañará a los trabajadores: "Seguiremos a vuestro lado", indica antes de despedirse dando las gracias "por construir nuestro presente y nuestro futuro".