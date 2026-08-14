Guardiola celebra la prórroga de la Central de Almaraz: "Hoy se hace justicia"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios en una imagen de archivo - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha celebrado la prórroga de la actividad de la Central Nuclear de Almaraz, que seguirá abierta hasta 2030.

"Hoy se hace justicia con una central que es parte inseparable de la historia y el desarrollo de Extremadura", ha señalado Guardiola en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La presidenta extremeña ha mostrado su satisfacción por el hecho de que Almaraz siga abierta hasta 2030, ya que, con ella, "seguirá latiendo una parte esencial" de Extremadura.

Cabe destacar que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha renovado la autorización de explotación de la Central Nuclear Almaraz para las Unidades I y II, según la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para Guardiola, esta decisión "da certidumbre" a la comarca de Campo Arañuelo, protege "miles de empleos" y mantiene en Extremadura una actividad que durante décadas ha sido "fundamental para la vida de tantos pueblos y familias que dependen de ella".

Finalmente, la presidenta extremeña ha dado las gracias a toda la sociedad extremeña, que "ha luchado unida y que ha alzado la voz con dignidad" para hacer posible que Almaraz no se cierre.