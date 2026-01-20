Guardiola confía en el acuerdo con Vox en Extremadura y contactará hoy con el equipo negociador para "seguir avanzando"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, en declaraciones a los medios tras la sesión constitutiva de la Asamblea en la XII Legislatura - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS

MÉRIDA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha afirmado que "por supuesto" confía en poder llegar a un acuerdo con Vox para la gobernabilidad de la región que "beneficie al conjunto de la sociedad extremeña".

Así, tras la constitución este martes de la Asamblea y el arranque por tanto de la XII Legislatura, Guardiola ha avanzado que esta misma jornada contactará con el equipo negociador de Vox para intentar cerrar una reunión y "poder seguir avanzando".

Esto después de que este pasado lunes Vox indicase --ha recordado-- que Vox "rompía, suspendía o como lo quisieran llamar", algo que ha reconocido que le "sorprendió bastante" porque el tono de las reuniones y el diálogo que se había establecido "siempre había sido desde la cordialidad, desde el respeto y por supuesto haciendo sesiones y concesiones como debe ser lo normal en cualquier negociación".

Estas declaraciones las ha realizado Guardiola a los medios después de que este martes el PP se haya quedado con la Presidencia de la Asamblea sin alcanzar previamente acuerdo alguno con Vox para la composición de la Mesa, pero también después de sí que ha "cedido" 10 de los votos de sus diputados para que un integrante de la formación de Abascal pudiera estar sentado finalmente en dicho órgano como "gesto de generosidad" y porque "tiene que estar representado" ahí "porque así lo han dicho las urnas".

Todo esto una vez que, además, según ha reconocido Guardiola en los últimos días ha estado "negociando, dialogando" con Vox para poder llegar a un "acuerdo global" que permitiera "dar a estabilidad" a Extremadura, y que finalmente "no ha sido posible" antes de la constitución de la Asamblea, aunque confía en que sí que pueda lograrse "cuanto antes".

"Sin más, lo que espero y deseo es que Vox sea responsable, piense en Extremadura y en los extremeños, y lo sea más allá de que pueda haber procesos electorales en otras regiones. Yo creo que los extremeños nos han dado un mandato muy claro y es que haya estabilidad, que dejemos atrás el bloqueo y a eso nos tenemos que dedicar", ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico en funciones, quien ha avanzado que este mismo martes se va a poner en contacto con el equipo negociador de Vox "para intentar cerrar una reunión y poder seguir avanzando".

En este punto, ha apelado a la "responsabilidad" y a que "el diálogo se pueda seguir produciendo", así como "a poder seguir trabajando juntos".

"A sentarnos en una mesa, a decirnos las cuestiones que nos tengamos que decir desde el respeto, bajando un poquito el soufflé y con menos aspaviento ante los medios de comunicación, porque creo que eso ayuda más bien poco", ha añadido Guardiola, quien ha subrayado que desde el PP siguen "tendiendo las manos" a Vox. "Y de verdad que seguimos tendiendo las manos, es lo que vamos a hacer", ha remarcado.

"Yo estoy pensando sólo en Extremadura. Es lo único que hemos hecho desde que hemos llegado al Gobierno y es lo único que vamos a seguir haciendo. Yo lo que pido es responsabilidad en el otro lado de la mesa", ha insistido la 'popular', quien ha insistido en que ella quiere "seguir trabajando" y "seguir negociando" con la intención de "poder llegar a un acuerdo y hacerlo cuanto antes", al tiempo que ha rehusado desvelar el contenido de los documentos que se han intercambiado PP y Vox en la negociación.

