Guardiola destaca el esfuerzo, entrega y honor de Fernández Vara, figura "clave" de la política extremeña

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, conversa con el expresidente Guillermo Fernández Vara, fallecido este domingo a los 66 años, tras una larga enfermedad - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta extremeña, María Guardiola, ha asegurado este domingo que la comunidad autónoma "llora la pérdida" del exmandatario autonómico Guillermo Fernández Vara, figura a la que ha reivindicado como "clave" para la política regional.

"Fernández Vara ejerció con entrega sus responsabilidades públicas. Lo hizo con honor, con esfuerzo y con un trato de cercanía que siempre recordaremos", ha expresado Guardiola en un comunicado este domingo en el cual ha manifestado su "reconocimiento y gratitud" hacia el expresidente socialista.

En ese mismo texto, la presidenta ha lamentado, en nombre del Consejo de Gobierno, la pérdida de "un servidor público que defendió sus ideas desde la moderación y el respeto al Estado de derecho" y que "sobre todo amaba a su tierra".

Asegurando que "por encima de cualquier diferencia" Fernández Vara siempre le ofreció un trato "cercano y sincero", Guardiola ha puesto en valor que "en esta última etapa" e "incluso en los momentos más difíciles" el que fuera presidente de la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011, así como entre 2015 y 2023, permaneciera "en contacto para facilitar lo que estuviera en su mano".

En señal de duelo y como muestra de respeto a su memoria, el Ejecutivo autonómico ha declarado luto oficial en la comunidad durante tres días en los cuales las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la Junta de Extremadura.

Ha sido en la mañana de este domingo cuando el propio PSOE extremeño ha confirmado la muerte de Fernández Vara a los 66 años de edad, tras una larga enfermedad.