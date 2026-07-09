Guardiola destaca que la región vive una nueva etapa de confianza y oportunidades gracias al impulso empresarial

Entrega de los Premios Empresario Año del Periódico Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha afirmado este pasado miércoles que Extremadura atraviesa "una nueva etapa de oportunidades" sustentada en la confianza empresarial, la estabilidad institucional y el talento de quienes han decidido emprender y crecer en la región. "Extremadura está llena de talento", ha reconocido.

Durante su intervención en Cáceres en la XXXI edición de los Premios Empresario Extremeño del Año, organizados por El Periódico Extremadura, Guardiola ha felicitado a los galardonados, y ha subrayado que todos ellos representan "el valor de confiar en esta tierra cuando apostar por ella podía no ser lo más cómodo", una apuesta que, ha señalado, se traduce en empleo, nuevas oportunidades, crecimiento económico y mayor calidad de vida para los extremeños.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha agradecido el compromiso de El Periódico Extremadura con la región, y ha subrayado el papel de los medios de comunicación tanto en su función de control democrático como en la difusión de historias de éxito empresarial, que contribuyen a visibilizar el esfuerzo de quienes crean riqueza y empleo.

En su discurso, Guardiola ha destacado la evolución de los principales indicadores económicos y laborales de la región. En este sentido, ha señalado que la comunidad registra actualmente la tasa de paro más baja de los últimos treinta años y que, en apenas tres anualidades, ha reducido el desempleo del 17 al 13 por ciento, una caída cuatro veces superior a la media nacional. "Y eso sí es converger", ha apuntado.

Asimismo, ha recordado que Extremadura cuenta ya con 430.800 personas ocupadas, el mejor dato para un inicio de año de toda la serie histórica de la Encuesta de Población Activa.

La presidenta también ha resaltado el crecimiento de la inversión y la confianza empresarial. Según ha indicado, durante el primer trimestre de 2026 Extremadura recibió más de 48 millones de euros de inversión extranjera directa y el índice de confianza empresarial ha aumentado un 5 por ciento desde la primavera de 2023, multiplicando por cinco la media nacional, apunta en nota de prensa el Ejecutivo regional.

(((Más información en Europa Press)))