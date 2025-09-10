Guardiola exige inversiones "urgentes" tras la incidencia técnica en el tren en Plasencia: "No es un fallo puntual"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - ASAMBLEA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido inversiones "urgentes" y un "compromiso real" con unas infraestructuras ferroviarias "seguras" y "modernas", tras la incidencia técnica sufrida este miércoles en Plasencia (Cáceres) por parte del tren Madrid-Sevilla.

Según ha afirmado en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, lo ocurrido en Plasencia "no es un fallo puntual", sino "un reflejo del abandono histórico" de Extremadura, motivo por el cual exige inversiones "urgentes".

Así, tras reconocer que después de la incidencia de este miércoles en el tren en Plasencia siente "la misma indignación que el resto de extremeños", ha defendido que "viajar en tren por Extremadura no puede ser un acto de resistencia", y ha reclamado "respeto" para la comunidad y no "parches" ni "promesas vacías".

