Guardiola felicita el Día de la Hispanidad y destaca que Extremadura sigue mirando a América "con orgullo y con respeto"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha felicitado el Día de la Hispanidad y ha destacado que la comunidad extremeña sigue mirando a América "con orgullo y con respeto".

"Compartimos unas raíces profundas y una lengua que conecta a millones de personas. Extremadura forma parte esencial de ese vínculo. Hoy seguimos mirando a América con orgullo y con respeto. ¡Feliz Día de la Hispanidad!", ha señalado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Del mismo modo, la presidenta autonómica ha puesto en valor que, en Extremadura, América está "mucho más cerca de lo que parece", al tiempo que recordado que, hace más de 500 años, mujeres y hombres extremeños cruzaron el Atlántico llevando consigo "una forma de entender la vida".

"Aquel viaje cambió el mundo y nos cambió a nosotros. Extremadura dejó su huella en América y América se quedó para siempre aquí. Desde entonces ninguno puede contar su historia sin mirar hacia el otro lado. Desde Extremadura siempre vamos a celebrar lo que nos une", ha hecho hincapié.