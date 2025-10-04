Guardiola firma un manifiesto contra el "injusto" cierre de Almaraz y advierte que Extremadura no necesita alternativas

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este sábado el manifiesto de 'Alianza por Almaraz' en aras de frenar un cierre de la central nuclear cacereña que ha tachado de "injusto, sectario y precipitado" pidiendo, por ende, su continuidad más allá de 2027.
Durante su intervención en esta cita convocada por la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' y celebrada en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, la líder del Ejecutivo autonómico se ha mostrado tajante al subrayar que no quiere "hablar de alternativas" porque, ha asegurado, la región "no necesita alternativas" cuando "existe una realidad".
Así, reivindicando a la Central Nuclear de Almaraz como un "símbolo de lucha conjunta", Guardiola ha instado a "no dar un solo paso atrás" y a mantener la unión en esa lucha que ha llevado este sábado a más de 80 instituciones así como a alcaldes, empresarios, ciudadanos, académicos y colectivos sociales, por encima de "colores" y "siglas", a rubricar el referido manifiesto.
"No podemos permitir que nadie nos robe el futuro, que nadie le vuelva a decir a esta tierra lo que debe ser", ha insistido la presidenta advirtiendo, seguidamente, que "Almaraz no se toca, Extremadura no se negocia y Almaraz no se cierra".
