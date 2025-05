Guardiola hace un llamamiento a la inversión japonesa y apela a los "valores compartidos" entre Japón y Extremadura

JAPÓN/ MÉRIDA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha hecho un llamamiento este viernes a los empresarios japoneses para que inviertan en la región extremeña, ya que "la relación entre Extremadura y Japón ya es una realidad", ha dicho.

"Compartimos proyectos, intercambiamos estudiantes, celebramos la cultura del otro y aprendemos juntos, pero estoy convencida de que esto es sólo el principio", ha manifestado Guardiola durante la clausura del seminario empresarial 'Extremadura as a destination for Japanese Investment in Spain' celebrado en la Embajada de España en Tokio.

"El mundo cambia deprisa, y necesitamos aliados que compartan nuestra visión de un desarrollo sostenible, humano y justo", ha explicado durante el encuentro organizado por la Junta de Extremadura, en colaboración con JETRO (Organización de Comercio Exterior de Japón), la Cámara de Comercio de España en Japón y la misma embajada.

Ante cerca de un centenar de profesionales del ámbito económico y empresarial, además de representantes institucionales y compañías japonesas con interés o presencia activa en Extremadura, la jefa del Ejecutivo extremeño ha destacado los "valores compartidos" entre Japón y Extremadura, entre ellos, la hospitalidad de sus ciudadanos; el respeto por el trabajo bien hecho y por el cuidado de la naturaleza.

"Nuestra dehesa, ese paisaje de encinas centenarias y pastos que llevamos en el corazón, es más que un modelo de sostenibilidad: es el lugar donde aprendimos a convivir con el entorno y a respetar el ritmo de la vida", ha argumentado.

"MÁS QUE TRADICIONES"

"Pero Extremadura, como Japón, es más que sus tradiciones. Somos una región que mira al futuro con valentía. Nos hemos convertido en un referente europeo en energías limpias, y cada día más empresas confían en nosotros para crecer y transformar la economía", explica la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Tras hacer un repaso por algunas de las ventajas y beneficios que supone invertir en Extremadura, como la disposición de más de 3.000 horas de sol al año; el 27 por ciento de la energía fotovoltaica de España y el 30 por ciento del agua embalsada de todo el país, Guardiola ha destacado la apuesta del gobierno de la Junta de Extremadura por la "innovación verde", algo que "nos está permitiendo contribuir a una sensata transición energética".

Asimismo, la presidenta de la Junta ha indicado que Extremadura dispone de "abundante suelo industrial, a precios competitivos", adaptado a los sectores industrial, agroalimentario, logístico y tecnológico, con numerosos incentivos para los inversores, a través de Extremadura Avante e Invest in Extremadura.

Según ha apuntado, el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y Japón ha abierto nuevas oportunidades que invitan a "seguir impulsando misiones comerciales, intercambios tecnológicos y proyectos conjuntos en sectores como la movilidad eléctrica, la biotecnología y la economía digital".

"En esas relaciones de intercambio económico y oportunidades de crecimiento hay también un factor humano. Les hablo de jóvenes ingenieros que vuelven a casa con nuevas ideas, de agricultores que apuestan por la innovación, de familias que sueñan con un futuro mejor para sus hijos", ha defendido la presidenta extremeña.

María Guardiola ha reconocido que invertir en un lugar nuevo puede dar vértigo, pero ha garantizado que, en Extremadura, además de recursos y oportunidades, "ofrecemos también cercanía y acompañamiento". "Para nosotros, los inversores son más que socios; son compañeros de viaje, 'nakama', como dicen aquí", ha señalado.

"Hoy, les invito a mirar a Extremadura, además de como una oportunidad de negocio, como un lugar donde pueden encontrar sentido, pertenencia y futuro. Queremos que Japón forme parte de nuestra historia, y que nosotros, los extremeños, podamos aprender y crecer a su lado", ha concluido.

MISIÓN COMERCIAL EN JAPÓN

Cabe destacar que el seminario empresarial 'Extremadura as a destination for Japanese Investment in Spain' de Tokio se enmarca en la misión comercial e institucional en Japón organizada por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y su equipo de atracción de inversiones Invest in Extremadura que arrancó el pasado 19 de mayo y que finaliza este viernes.

Entre los participantes en el seminario, han destacado el CEO de AESC Japan, Shoichi Matsumoto; el CEO de DATA SECTION, Norihiko Ishihara, y el presidente de Renewable Japan, Katsuhito Manabe.

Por parte de la Junta, también han asistido el secretario general de Economía, Empresa y Comercio, Víctor Píriz; el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano; y la directora general de Industria, Energía y Minas, Raquel Pastor, además del coordinador de Invest in Extremadura, Alfonso Muriel.

La misión, que se ha celebrado coincidiendo con la Semana de Extremadura en la Expo de Osaka 2025, tiene como principal objetivo reforzar los lazos económicos y culturales entre ambos territorios y posicionar a Extremadura como un destino estratégico para la inversión extranjera directa.

La jornada ha finalizado con una experiencia gastronómica basada en los productos de la Dehesa extremeña, para proyectar el potencial cultural, natural y culinario de la región y con la firma del Libro de Honor en la Embajada de España por parte de la presidenta de Extremadura junto al Embajador de España en Japón, Íñigo de Palacio.

Desde la Junta de Extremadura se busca "poner en valor el carácter diferencial de la región en sectores clave como las energías renovables, el hidrógeno verde, la movilidad eléctrica, el agroalimentario o el turismo sostenible", por lo que con esta acción exterior, el Ejecutivo regional refuerza su estrategia de internacionalización y promoción económica, con el objetivo de atraer inversión extranjera directa, generar empleo cualificado y consolidar a la región como referente europeo en innovación verde y crecimiento sostenible.