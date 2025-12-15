Guardiola no valora los sondeos centrada en el camino marcado estos dos años frente al "bloqueo" de PSOE y Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, en una imagen de archivo. - PP DE EXTREMADURA

MANCHITA (BADAJOZ), 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, no ha querido valorar las últimas encuestas de este lunes, último día de la campaña electoral en la que se difundirán sondeos, porque está "centrada" en seguir trabajando por los ciudadanos, con un "camino muy claro" desarrollado en estos dos años y medio de mandato que no ha podido continuar por el "bloqueo" de PSOE y Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación en Manchita, donde ha visitado una explotación de ovino, ha sido cuestionada por estas últimas encuestas, que en línea con las anteriores, le otorgan una victoria en las urnas el próximo domingo, pero no lo suficientemente amplia como para gobernar sin apoyos.

Al respecto, ha señalado que las encuestas son "una herramienta, no son un fin", y que lo "único" que le importa es "seguir trabajando para mejorar la vida de los extremeños y de las extremeñas", que es en lo que está "concentrada".

"Todo el mundo sabe que el día 21 nos jugamos mucho, nos jugamos si poder seguir avanzando o volver al bloqueo y nosotros somos un proyecto conocido, no somos un melón por abrir, somos un melón abierto", ha señalado la presidenta extremeña, quien ha insistido en que lo único que les mueve es "el interés de mejorar" la región.

Guardiola, que ha apuntado que el próximo domingo se abrirán las urnas y será el "examen final" que recoja lo que los extremeños decidan, porque es a ellos a quienes se ha dado "voz" ante una situación de "bloqueo", ha insistido.

En todo caso, ha apuntado que las "sensaciones" que está encontrando en los actos de campaña son "muy positivas". "Cada vez que vamos a los pueblos y hablamos con la gente, lo que recibimos es mucho ánimo, mucho cariño, mucha fuerza", ha apuntado la dirigente 'popular', quien espera obtener el apoyo necesario para otorgar a la comunidad estabilidad para poder llevar a cabo "todos esos proyectos" que ha venido impulsando durante su mandato.

Y es que, ha abundado, la estabilidad "es lo más importante", y por eso decidió convocar elecciones porque en Extremadura no la había. "Por mucho que nosotros estamos trabajando, hemos impulsado muchas medidas, hemos demostrado que otra Extremadura es posible y no con eslóganes, sino con datos objetivos", ha dicho, lo que han recibido ha sido "el bloqueo del Partido Socialista y de Vox", y esta situación "no se puede permitir".

En este punto, ha reiterado que en una democracia el pueblo tiene que "poder decidir cuál es el futuro" que quiere para Extremadura, y las elecciones son "la herramienta más democrática" que tienen los ciudadanos a su alcance para elegir su futuro y su camino.

(Más información en Europa Press)