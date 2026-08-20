Guardiola pide al Gobierno que "trabaje" para que los menores que entraron en Ceuta puedan volver con sus padres

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios en Pinofranqueado después de participar en la reunión del Cecopi por el incendio de Las Hurdes - EUROPA PRESS

PINOFRANQUEADO (CÁCERES), 20 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido al Gobierno central que trabaje para que los menores no acampañados que entraron en Ceuta regresen con sus familias, porque eso es "lo lógico" y "lo normal".

"Lo que tiene que hacer el Gobierno de España, además de tener presencia en Ceuta para hacer frente a esta crisis migratoria, a esta invasión que ha sufrido una ciudad española como es Ceuta, es trabajar para que esos menores puedan volver con sus familias. Ese debe ser el objetivo prioritario", ha señalado.

Así se ha pronunciado la presidenta extremeña al ser preguntada este jueves por la posibilidad de que unas 500 menores sean trasladadas desde Ceuta a la península. "Nadie se ha puesto en contacto con nosotros", ha espetado Guardiola, en relación a este tema.

"No obstante, Extremadura siempre va a cumplir con la legalidad. Siempre", ha zanjado en declaraciones a los medios este jueves en la localidad cacereña de Pinofranqueado, donde ha participado en la reunión del Cecopi para coordinar las acciones frente al incendio de la comarca de Las Hurdes, que ha arrasado ya 4.800 hectáreas y mantiene ocho alquerías desalojadas.