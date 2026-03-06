Guardiola pide a la oposición que se abstenga: "Los extremeños no entenderían que no nos pongamos de acuerdo"

La candidata a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola , interviene durante el debate de su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, el pasado miércoles, 4 de marzo. - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha pedido a los grupos parlamentarios de la oposición que le permitan seguir gobernando con su abstención en la segunda votación de su investidura, para acabar con la situación de bloqueo institucional en la comunidad autónoma, y advierte de que ningún ciudadano entendería que salgan de la sesión sin un acuerdo.

Guardiola, que ha recordado en su intervención antes de la segunda votación, que esta vez le sirve con los votos de los 29 diputados del Grupo Popular para ser investida, ha trasladado a la oposición, sin distinción, y sin nombrar sus siglas, que no les está pidiendo que renuncien a sus principios y asuman los postulados de su programa.

"No necesito que ningún grupo suscriba todo lo que se ha expresado aquí. Basta con no ejercer el voto en contra. Basta con que no se bloqueen las ganas de seguir trabajando", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que no le pide "a nadie" que renuncie a sus programas ni que "aplaudan aquello que no comparten en su totalidad".

Lo que les pide, ha subrayado, es "algo mucho más sencillo, y es que dejen gobernar a quien ha ganado las elecciones con un apoyo electoral del 43 por ciento".

Así lo ha señalado Guardiola este viernes, 6 de marzo, la segunda votación de su investidura como presidenta de la Junta de Extremadura, después de que Guardiola no obtuviera la mayoría absoluta requerida en la primera, celebrada este pasado miércoles, en la que la candidata únicamente contó con los votos a favor del PP (29 diputados), mientras que el resto de partidos (PSOE, Vox y Unidas por Extremadura) votaron en contra.

Cabe recordar, no obstante, que este viernes le serviría con una mayoría simple para ser investida de nuevo presidenta de la Junta de Extremadura, si bien fuentes del PP han adelantado el "no" de Vox también esta segunda sesión.

"Mi obligación no es rendirme, sino seguir insistiendo en ese diálogo y en esa voluntad", ha señalado la dirigente 'popular', para alcanzar un acuerdo que no ha llegado dos días después de la primera votación, mientras los extremeños "siguen esperando una respuesta".

"Nos están mirando todas las familias extremeñas y lo que no merecen es que sigamos hablando de nosotros, de nuestros partidos, de los problemas internos que cada uno tenga y de los resultados mejores y peores que hayan sacado unos y otros", ha dicho Guardiola, quien ha añadido que están "para dar respuesta a la sociedad extremeña".

Según la mandataria extremeña, ningún extremeño entendería que salieran de esta sesión "sin un acuerdo y enfrentados". "Ninguno", ha remarcado, antes de añadir que se ha recorrido Extremadura y "en todos sitios la gente pide lo mismo, que nos pongamos de acuerdo, que dejemos de pelear y que nos pongamos a trabajar".

Y ahora, lo que hay que ver, ha remarcado, es "si esta cámara va a permitir" que siga gobernando en Extremadura, después de acreditar "con datos" los avances que ha experimentado la región durante su mandato, y de poner sobre la mesa el modelo del cambio que les pidieron los extremeños en 2023.

Una labor que tiene que seguir adelante con un ejecutivo que tenga "plena capacidad de acción y con la lealtad y, desde luego, la confianza" del parlamento autonómico, donde ya ha expuesto su programa de gobierno, del que ha dicho que no es un "catálogo de buenas intenciones", sino que es la "continuación ampliada y mucho más ambiciosa de un modelo que está dando sus frutos y que necesita estabilidad para consolidarse".

Un modelo que, ha expuesto, está basado en la bajada de impuestos, en la simplificación administrativa, en la defensa de los servicios públicos y en la exigencia de un "trato justo" por parte del Gobierno de España.