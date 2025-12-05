Guardiola pide en la pegada de carteles "confianza" para "consolidar el proyecto de cambio": "No vamos a defraudar"

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, en la pegada de carteles con una tarta regalada por asistentes al acto con motivo de la celebración de su cumpleaños - EUROPA PRESS

La candidata del PP a la reelección como presidenta de la Junta, María Guardiola, ha reclamado a los extremeños "confianza" en el proyecto de su partido para poder "consolidar el proyecto de cambio" iniciado ya durante la pasada legislatura, y situar a la comunidad en el "lugar que merece estar".

Tras defender que el suyo es un gobierno "de hechos, de realidades" y que "cumple", ha pedido a los extremeños que acudan el 21 de diciembre a votar "con mucha ilusión, con muchas ganas" y siendo conscientes de que lo que está "en juego" es "el futuro" de la comunidad; y ha reclamado "confianza" en su candidatura porque "no" van a "defraudar".

De este modo se ha pronunciado esta medianoche en la Puerta de la Villa de Mérida en el tradicional acto de pegada de carteles para abrir la campaña electoral de las autonómicas extremeñas, donde ha estado arropada por simpatizantes y militantes. Entre ellos, el expresidente del Senado Juan Ignacio Barrero; o el portavoz local del PP en Mérida, Santiago Amaro.

"Somos un Gobierno de hechos, somos un Gobierno de realidades, un Gobierno que cumple, y lo que queremos es que el próximo 21 de diciembre pues la gente vaya a votar, vaya con mucha ilusión, con muchas ganas, y siendo muy conscientes de lo que tenemos entre manos y de lo que está en juego, que no es otra cosa que el futuro de nuestra región, que es lo que más amamos: el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas, de nuestros padres, de nuestras madres", ha dicho.

En esta línea, ha pedido a los ciudadanos que "confíen" en el PP porque son gente que lo "único" que quieren es "trabajar en libertad para seguir transformando Extremadura y poderla llevar al lugar en el que merece estar". "Por tanto, el próximo 21 de diciembre yo lo que pido es la confianza de los extremeños porque no les vamos a defraudar", ha remarcado Guardiola, quien tras la pegada de carteles ha sido sorprendida por los asistentes con una tarta como regalo por su cumpleaños, que se celebra este 5 de diciembre.

