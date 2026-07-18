Guardiola pide al PP de Badajoz que gane en sus pueblos para culminar el cambio y recuperar la Diputación en 2027

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, durante la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Badajoz, a 18 de julio de 2026, en Mérida. - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha llamado al PP provincial de Badajoz a afrontar las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de "ganar sus pueblos" y recuperar la Diputación Provincial, lo que culminaría el "cambio político iniciado en Extremadura".

Durante la clausura del XV Congreso Provincial del PP de Badajoz, celebrado este sábado en Mérida, Guardiola ha felicitado a Manuel Naharro por su reelección como presidente provincial y ha subrayado su "humildad y ambición", destacando que ha convertido al partido en "un bloque muy sólido y con mucho futuro".

"Vamos a ganar Badajoz, vamos a ganar sus pueblos, vamos a ganar la Diputación y lo vamos a hacer con cabeza, con corazón y con equipo", ha manifestado la también presidenta de la Junta de Extremadura, señalando que las próximas municipales serán "la oportunidad de cerrar el ciclo" del cambio político en la región.

Asimismo, Guardiola ha resaltado la gestión del Ejecutivo autonómico que lidera, señalando que Extremadura "está avanzando" con bajadas de impuestos, apoyo al campo, impulso a la inversión y unos presupuestos "más expansivos y más sociales".

En su intervención, la presidenta de los populares extremeños ha aprovechado para cargar contra el Gobierno de Pedro Sanchez, al que ha acusado de estar "rodeado por los escándalos" con un país "pendiente de causas judiciales" que "no se pueden normalizar".

"No podemos aceptar que las instituciones se utilicen para blindar a una persona o a un partido, para proteger intereses particulares o para señalar a quienes discrepan. No podemos aceptar que el poder se use contra jueces, contra investigaciones o contra la convivencia entre españoles", ha señalado, a la vez que ha añadido que Extremadura "no va a permitir que se utilice su buen nombre para proteger a los familiares de ningún presidente".

Finalmente, María Guardiola ha reivindicado al PP como la "alternativa" para España y ha pedido trabajar "desde ahora" para llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa y "consolidar el cambio".

"Tenemos un año por delante. Hay que preparar candidaturas fuertes, equipos serios y proyectos nítidos. Hay que escuchar a todos los ciudadanos y demostrar que el PP es estabilidad, gestión y confianza", ha concluido la líder 'popular'.