Guardiola se pone a disposición de García-Page tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo - JORGE ARMESTAR/EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha puesto a disposición de su homólogo castellanomanchego, Emiliano García-Page, tras el accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo).

Guardiola, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, ha asegurado que sigue "con atención" las noticias del accidente y que se ha puesto a disposición de Page "para todo lo que puedan necesitar".

"Todo mi apoyo a los servicios de emergencia que están trabajando en la zona, y a todas las personas que están viviendo estos momentos con mucha preocupación", ha señalado.

Cabe destacar que dos trenes han colisionado en la mañana de este miércoles en la estación de la localidad toledana de Urda minutos antes de las 09,00 horas.