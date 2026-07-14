Guardiola pregunta hasta cuándo piensa Sánchez seguir "como si todo a su alrededor no tuviera nada que ver con él"

Archivo - Imagen de archivo de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha preguntado hasta cuándo piensa el socialista Pedro Sánchez "seguir actuando como si todo lo que sucede a su alrededor no tuviera nada que ver con él".

Así ha reaccionado Guardiola tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz conocida este martes relacionada con la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz cuando el socialista Miguel Ángel Gallardo era presidente de la institución.

En una entrada en redes sociales recogida por Europa Press, la jefa del Ejecutivo extremeño ha subrayado que "la Justicia ha hablado" y que "ha condenado al hermano del presidente y al exsecretario general del PSOE de Extremadura por utilizar las instituciones extremeñas como su cortijo".

"¿Hasta cuándo piensa Pedro Sánchez seguir actuando como si todo lo que sucede a su alrededor no tuviera nada que ver con él?", se ha preguntado Guardiola.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.

La sentencia, recogida por Europa Press, considera a David Sánchez como autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha sido condenado, como autor de dos delitos de prevaricación administrativa, a sendas penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años.