Guardiola propone que la nueva Facultad de Medicina de la UEx lleve el nombre de Guillermo Fernández Vara

MÉRIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha propuesto al rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, que la nueva Facultad de Medicina lleve el nombre del expresidente Guillermo Fernández Vara, fallecido este fin de semana.

Guardiola ha trasladado esta propuesta en una conversación a Fernández Salguero, quien ha mostrado su "predisposición", tal y como ha avanzado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

La portavoz ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la "contribución importante" de Vara, así como su "trabajo" y "dedicación diaria" a Extremadura.

De esta forma, Manzano ha informado de que el rector de la UEx ha mostrado su "predisposición" y ha agradecido la propuesta a la presidenta de la Junta.

"Ahora se realizará toda esa tramitación administrativa para que esa facultad, esa maravillosa Facultad de Medicina, de la que vamos a beneficiarnos muy pronto todos los extremeños, lleve el nombre del presidente", ha señalado.