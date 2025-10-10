Guardiola reafirma su compromiso para que "nadie se sienta solo" y destaca el refuerzo de la atención a la salud mental

Archivo - La presidenta de la Junta, María Guardiola, en una foto de archivo - ASAMBLEA - Archivo

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado su compromiso para que "nadie se sienta solo" y ha destacado el refuerzo de la atención a la salud mental en la región.

De este modo, en un mensaje en redes sociales con motivo del Día Mundial de la Salud Mental recogido por Europa Press, Guardiola ha recordado la creación de 38 plazas estructurales de distintas categorías profesionales.

Entre ellas, ha citado psiquiatría, psicología clínica, enfermería especialista en salud mental, trabajo social o terapia ocupacional, con una inversión de 2 millones de euros.

Además, se ha referido a la puesta en marcha tres nuevos dispositivos asistenciales, como el Hospital de Día de Salud Mental para Población Adulta en Cáceres, el Hospital de Día de Salud Mental con comedor terapéutico para Población Infantojuvenil en Badajoz y el nuevo equipo de salud mental infantojuvenil en Mérida.

"Empatía, cuidados, apoyo mutuo, una sociedad que asume su vulnerabilidad y que la combate con una red de afectos y servicios públicos de calidad. Eso recordamos cada 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, que estamos unidos, que somos refugio y comunidad", ha reseñado.

Asimismo, Guardiola ha mostrado el compromiso de la Junta de que "nadie se sienta solo" o "desasistido" y que cada extremeño tenga "el apoyo que necesita para avanzar, para desarrollar sus proyectos de vida con dignidad, equilibrio y esperanza".