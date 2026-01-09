Guardiola rechaza una financiación que perjudica a quienes han estado "orillados" durante décadas: "Basta de traiciones"

Archivo - La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en un desayuno informativo de Europa Press, en el Hotel Rosewood Vila Magna, a 2 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha mostrado su rechazo a la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha planteado el Gobierno porque considerarlo contrario a los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.

"Basta de traiciones", ha reaccionado en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que la dirigente 'popular' critica que se trate "defender la igualdad y la solidaridad en la Constitución y luego plantear un sistema que hace todo lo contrario: privilegiar a los que más tienen en perjuicio de los que hemos estado orillados durante décadas".

"Es una vergüenza que no vamos a consentir", ha remarcado la presidenta extremeña.