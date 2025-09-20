Guardiola reivindica a Helga de Alvear como defensora de la cultura y ensalza el "inmenso" legado que dejó en la región

Al acto privado han asistido autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana, y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, entre otros - MUSEO HELGA DE ALVEAR

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado a la coleccionista, galerista y filántropa Helga de Alvear como una defensora de la cultura, cuya memoria "trasciende colores, banderas y siglas".

Lo ha hecho en el marco de un acto privado celebrado este sábado en el Museo Helga de Alvear de Cáceres, espacio con el cual ha dado comienzo la programación con que se pretende celebrar hasta la noche de este domingo la vida y legado de la coleccionista fallecida el pasado mes de febrero.

"Helga se acercó a Extremadura sin aristas y sin condiciones, y supo encontrar en esta tierra cosas que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos", ha destacado Guardiola poniendo en valor el "inmenso" patrimonio, fuerza creadora y museo que dejó en la región, siendo este último, en palabras de la presidenta, un lugar desde donde la comunidad autónoma "conversa con el mundo".

En el acto, también ha intervenido la hija de la coleccionista y vicepresidenta del Patronato de la fundación que lleva su nombre, Patricia de Alvear, quien ha recordado a su madre como una mujer "extraordinaria" de "grandísimo" corazón que allá por donde iba llevaba consigo a su museo en Cáceres.

Por su parte, la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães, ha asegurado que su figura "continuará siempre presente" como referente para las galeristas, mecenas y coleccionistas de las generaciones venideras, así como su pasión por el arte permanecerá viva "en cada obra de su colección".

