Guardiola remarca que quiere que Vox sea su "socio de gobierno": "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan"

MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, la 'popular' María Guardiola, ha remarcado que quiere que Vox sea su "socio de gobierno", y ha destacado que a su partido y al de Santiago Abascal les unen "muchas más cosas" de las que los "separan".

Así, ha subrayado que su objetivo es "sacar adelante un buen pacto de gobierno" en el que se sientan "cómodos", tanto Vox como el PP, y se ha mostrado "completamente convencida" de que la negociación entre ambos "tiene que salir bien". "Voy a poner todo de mi parte. Ya lo estoy haciendo", ha espetado.

En este sentido, ha añadido que su objetivo principal no sólo es ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, sino poder alcanzar un "pacto de gobierno" que permita que Extremadura tenga "un gobierno fuerte y estable", para poder "seguir transformando la región" como --subraya-- lleva haciendo durante dos años y medio, desde que ella accedió al poder en la comunidad.

"A la vista están los frutos de este Gobierno. Extremadura ya no es la que era. Quiero llegar a un buen acuerdo de gobierno, es lo que han pedido los extremeños en las urnas", ha ahondado Guardiola en una entrevista este lunes en OKdiario, recogida por Europa Press.

En este marco, ha señalado que alcanzar un acuerdo con Vox es "la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos", y se ha mostrado "convencida" de que el partido de Abascal "quiere lo mismo", es decir, "trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible".

En cuanto a si el feminismo que ella defiende puede ser un escollo en la negociación con Vox en Extremadura, Guardiola ha señalado que el feminismo que ella defiende "es el feminismo que defiende Vox". "Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha sentenciado.

Asimismo, sobre una posible repetición electoral en Extremadura, María Guardiola ha defendido que esto "no es lo que quieren los ciudadanos", ni es tampoco "la mejor opción" porque "sería una pérdida de tiempo".

