1137281.1.260.149.20261125140112 La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, participa en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres celebrado en la Asamblea - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha remarcado que la "violencia machista existe" y se ha comprometido a seguir ampliando la red de protección a las víctimas en la comunidad.

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se ha celebrado en la Asamblea de Extremadura.

Junto a Guardiola, ha intervenido en dicho acto el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, y han asistido miembros del Consejo de Gobierno, entre ellos los de Vox, y diputados del parlamento autonómico, así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena, o la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés, entre otras autoridades.

Junto a las intervenciones, el acto ha contado con la actuación musical Macarena Robles y un pieza de baile a cargo de estudiantes del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz-Piñero de Cáceres.

Guardiola ha comenzado su alocución con un recuerdo para María del Carmen, de 78 años, y que fue asesinada "en su propia casa a golpes" en Badajoz por parte de su marido el pasado mes de enero. "Hoy la recordamos a ella y con ella a las 47 mujeres asesinadas este año 2026 en España por violencia de género", ha asegurado.

Asimismo, ha tenido un mensaje de recuerdo para el "enorme vacío" que esas muertes dejan en otras vidas, como en la de sus hijas e hijos, a quienes la "sin razón y el machismo arrebataron lo que más querían".

En esta línea, ha destacado que, desde 2003, son ya 1.388 las mujeres asesinadas en España, una cifra que no puede ser matizada o convertida e un "asunto de conversación de barra de bar o de tertulia de madrugada".

"O vamos juntas o es imposible cambiar nada. O somos certeras, firmes, valientes en nuestros argumentos o siempre va a haber un discurso que niegue esta realidad o la excuse. Un discurso cómplice y oportunista que frene nuestra reivindicación, debilite nuestros derechos y diluya las responsabilidades públicas", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha invitado a la ciudadanía a ser "radar social" contra la violencia de género y a contribuir a que el entorno sea un lugar seguro para las víctimas de este tipo de violencia, algo que "no significa invadir su intimidad, ni sustituir a los profesionales, ni tampoco actuar de manera imprudente".

También ha señalado que las instituciones públicas tienen una responsabilidad que "no admite atajos" y deben "garantizar recursos, atención especializada, protección efectiva y prevención", además de abogar por "revisar lo que no funciona" y "reforzar lo que sí" para llegar donde aún no se ha llegado.

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