Guardiola replica a Abascal que la entrada de Vox en el gobierno está contemplado en la negociación: "Está en su mano"

MÉRIDA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha replicado al líder de Vox, Santiago Abascal, que la entrada de dicho partido en un posible gobierno en la comunidad es algo que ya está "contemplado" en las negociaciones iniciadas para la gobernabilidad en la región.

Así, tras remarcar que está "en su mano" (de Vox) por tanto entrar en el futuro gobierno en Extremadura, Guardiola ha señalado que las urnas han "pedido" que dialoguen PP y Vox, y añade que, por tanto, ahora lo que se debe hacer es materializar esto "con normalidad y proporcionalidad".

De este modo reacciona --en una entrada en redes sociales recogida por Europa Press-- la jefa del Ejecutivo extremeño a unas declaraciones este miércoles en las que Abascal avisa de que Vox aún quiere entrar en el Gobierno extremeño, pese al parón de las negociaciones.

"No hace falta "avisar" de algo que está contemplado en las negociaciones iniciadas. Está en su mano entrar en el gobierno. De hecho, a principios de enero manifesté la voluntad de que VOX volviera a la Junta. Las urnas han pedido que dialoguemos. Ahora lo que debemos hacer es materializarlo con normalidad y proporcionalidad", indica Guardiola en redes sociales.