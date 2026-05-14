Guardiola se reunirá próximamente con Sánchez Cotrina: "Extremadura merece que mantengamos los canales abiertos"

María Guardiola y Alvaro Sánchez Cotrina se saludan en la Asamblea, en una foto de archivo - PSOE

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reunirá próximamente con el nuevo líder del PSOE regional, Álvaro Sánchez Cotrina, bajo el planteamiento de que la región "merece" que se mantengan los "canales abiertos" y los responsables públicos den "ejemplo de moderación y diálogo".

De este modo lo ha planteado Guardiola en una carta remitida a Sánchez Cotrina, después de que éste le solicitase este jueves mediante otra misiva una reunión a la jefa del Ejecutivo autonómico tras su reciente elección como líder del PSOE extremeño.

En su carta, según recoge Europa Press, la presidenta de la Junta muestra a Sánchez Cotrina el deseo de que la legislatura transcurra bajo el talante de que "servir con responsabilidad" a los extremeños es la "obligación" que debe unir por encima de las "diferencias ideológicas".

"Ése, y no otro, ha de ser el propósito que guíe tanto la acción de gobierno como la labor parlamentaria de la oposición", sentencia Guardiola, quien asevera que Extremadura "merece" que las personas con responsabilidades públicas mantengan "los canales abiertos" y den "ejemplo de moderación y diálogo", especialmente --añade-- cuando los retos que se afrontan exigen "altura de miras".