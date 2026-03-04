Guardiola señala que "está muy cerca de cerrarse" el acuerdo con Vox, con quien se reunirá "las veces que haga falta"

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, atiende a los medios tras el rechazo de su investidura - JORGE ARMESTAR/ EUROPA PRESS

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado que el acuerdo de gobernabilidad con Vox "está muy cerca de cerrarse", un partido con el que se va "a reunir las veces que haga falta hasta conseguirlo".

"En ese acuerdo, que está muy cerca de cerrarse, pues tendrá que incluirse la aprobación de los presupuestos para dar estabilidad, que es lo que realmente necesita la región", ha señalado María Guardiola en declaraciones a los medios después del rechazo a su investidura como presidenta de la Junta, con los votos en contra de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura.

Ante esta situación, María Guardiola ha instado a "esperar al viernes, a ver qué sucede" en la segunda votación, tras lo que ha señalado que continúa "con ilusión, con ganas y con el deseo de trabajar y poder conseguir un acuerdo cuanto antes", ha dicho.

En ese sentido, ha confiado en que pueda alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con Vox, porque les "están esperando los extremeños", tras lo que ha considerado que en la actualidad "es hora de dejar de hablar de los partidos y de los políticos", sino que "hay que hablar de la gente, que es la que nos está esperando", ha dicho.

