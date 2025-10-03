Guardiola traslada a Ruiz-Tagle (Iberdrola) que hará "todo" lo que esté en sus manos para que Almaraz no cierre

El CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, en la reunión con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola. - X/MARÍA GUARDIOLA
MÉRIDA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha trasladado al CEO de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, su apoyo para la central nuclear de Almaraz (Cáceres) siga producciendo energía eléctrica en la región.
Asimismo, en el transcurso de una reunión en la sede de Presidencia de la Junta, en Mérida, la mandataria extremeña ha asegurado que el Ejecutivo trabajará en esta dirección: "Desde la Junta de Extremadura haremos todo lo que esté en nuestras manos para facilitar la continuidad de la central nuclear de Almaraz".
Así lo ha indicado la propia presidenta en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press, que acompaña con dos imágenes del encuentro.