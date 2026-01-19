Guardiola traslada su solidaridad con los afectados por el accidente de tren en Ademuz: "Extremadura está con vosotros"

Publicado: lunes, 19 enero 2026 9:14
   MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha trasladado su pésame a las familias de las personas que han fallecido en el "grave" accidente ferroviario registrado en Ademuz (Córdoba), y ha remarcado que la comunidad extremeña "está" con los afectados.

   Tras reconocer que se encuentra "conmocionada" por el suceso, Guardiola ha expresado igualmente todo su "apoyo" y "solidaridad" con los afectados, sus allegados y los equipos de emergencia que trabajan en el terreno.

   "Conmocionada por el grave accidente ferroviario en Adamuz. Mi más sentido pésame a las familias de quienes han perdido la vida y todo mi apoyo y solidaridad con los afectados, sus allegados y los equipos de emergencia que trabajan en el terreno. Extremadura está con vosotros", ha señalado la presidenta de la Junta en una entrada en redes sociales, recogida por Europa Press.

