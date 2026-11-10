Guardiola ve en el 29N una oportunidad para que España recupere la "normalidad democrática"

María Guardiola atiende a los medios de comunicación en Talavera de la Reina. - PP DE EXTREMADURA

TALAVERA DE LA REINA (TOLEDO)/MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que España necesita "urgentemente un cambio" y que el próximo 29 de noviembre representa la oportunidad para recuperar "la confianza y la normalidad democrática e institucional" que ha perdido el país.

Durante una visita a Talavera de la Reina, donde ha estado acompañada del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Guardiola ha querido trasladar un "mensaje de esperanza", al tiempo que ha defendido que "el cambio" es posible, como ya ocurrió en Extremadura.

"En Extremadura hace poco más de tres años nos decían que era imposible. que allí jamás iba a gobernar el Partido Popular. Y lo estamos haciendo, y la gente está muy contenta", ha asegurado.

La también presidenta de la Junta ha señalado que su gobierno está dando "respuesta a las necesidades de los ciudadanos", y se ha mostrado convencida de que lo que ocurrió en Extremadura en el 2023 se repetirá en toda España el próximo 29 de noviembre y en Castilla-La Mancha con el proyecto de Paco Núñez en mayo de 2027.

"La gente lo que necesita en este país es un gobierno que gobierne, que se preocupe de verdad por sus problemas y por atender sus necesidades", ha señalado Guardiola, quien también ha advertido de que "tenemos un gobierno que no puede salir a la calle".

Guardiola ha abundado en que llevamos "ocho largos años de 'sanchismo'", los cuatro últimos sin Presupuestos Generales del Estado, por lo que se trata de un gobierno "completamente a la deriva que ha abandonado a las comunidades autónomas", especialmente, ha dicho, a las gobernadas por el Partido Popular.

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