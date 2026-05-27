Guardiola ve "gravísimo" lo que está sucediendo en España y considera necesario "devolver la palabra a los españoles"

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una foto de archivo - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha considerado este miércoles que lo que está sucediendo en España "es gravísimo", tras lo que ha considerado que el país "necesita una segunda transición" y "limpiar las instituciones".

A juicio de la presidenta extremeña, es necesario "recuperar la confianza de la ciudadanía en un sistema corrompido por el sanchismo", por lo que ha reclamado "devolver la palabra a los españoles", ante lo que está "convencida de que el PP es el único partido capaz de liderar un tiempo nuevo".

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press, tras las últimas investigaciones por presunta corrupción en España.