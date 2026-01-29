Guardiola visita Brozas (Cáceres) para conocer los daños de la borrasca Kristin

La presidenta de la Junta en funciones, María Guardiola, visita Brozas para conocer los efectos de la borrasca Kristin - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha visitado este jueves Brozas (Cáceres) para conocer los daños causados en el municipio tras el paso de la borrasca Kristin.

Brozas ha sido uno de los municipios más afectados por esta borrasca que en este pasado miércoles dejó rachas de viento de hasta 150 km/h, ha expuesto Guardiola en un mensaje en sus redes sociales recogido por Europa Press.

"Hoy hemos recorrido sus calles junto a su alcaldesa y la corporación municipal, que cuentan con nuestra colaboración", ha subrayado la presidenta en funciones del Ejecutivo extremeño.