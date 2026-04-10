Hacienda devuelve 1,3 millones de la Renta a los contribuyentes extremeños y las declaraciones presentadas suman 42.527

Archivo - (Foto de ARCHIVO) (Foto de ARCHIVO)Una empleada trabaja en una oficina de la Agencia Tributaria MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS 05/4/2022 - MARTA FERNÁNDEZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Tributaria ha pagado un total de 1,3 millones de euros a 3.133 contribuyentes extremeños en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la Campaña de la Renta 2025, según han informado fuentes del organismo.

Del total de 42.527 declaraciones presentadas a cierre de este jueves en la región, un 7,1 por ciento más respecto al ejercicio pasado, 36.313 eran a devolver, cifra un 6,1 por ciento superior a la de hace un año.

En el conjunto del país, la Agencia Tributaria ha pagado un total de 93,4 millones de euros a unos 172.000 contribuyentes en el primer día en el que se han iniciado las devoluciones de la Campaña de la Renta 2025, según han informado fuentes del organismo.

Del total de 2.213.000 declaraciones presentadas a cierre de ayer, un 8,1 por ciento más respecto al ejercicio pasado, 1.918.000 eran a devolver, cifra un 7,3 por ciento superior a la de hace un año.

De ellas, la Agencia Tributaria ya ha pagado un total de 172.000 declaraciones, lo que supone un incremento del 9,7 por ciento frente a la campaña anterior, por un importe total de 93,4 millones, un 13,7 por ciento más.

Las presentaciones por internet comenzaron el miércoles y ya, este viernes, los contribuyentes han empezado a recibir las primeras devoluciones de una campaña en la que se prevén 25.251.000 declaraciones, un 2,1 por ciento más que el año pasado.

Del total de declaraciones, se espera que 15.706.000, un 2,8 por ciento menos respecto al año pasado, den derecho a devolución por un importe global estimado de 13.271 millones de euros, un descenso del 3,2 por ciento frente al ejercicio anterior.

Por su parte, la Agencia Tributaria prevé que habrá un total de 7.709.000 declaraciones que resulten a ingresar, un 10,3 por ciento más, por un importe de 24.628 millones de euros, lo que supone un aumento del 18,4 por ciento frente al año pasado.

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