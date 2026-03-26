Hallan un lince ibérico muerto en la carretera N-630 cerca de Torremejía (Badajoz)

Lince muerto en la cuneta de la N-630 a la altura de Torremejía. - ADENEX

MÉRIDA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (Adenex) ha trasladado a los Agentes del Medio Natural el hallazgo de un lince ibérico muerto en la cuneta de la carretera N-630, cerca de Torremejía (Badajoz).

Según ha informado la asociación ambiental en nota de prensa, reicibieron el aviso este pasado miércoles, 25 de marzo, por un ciudadano que alertó de la presencia de lo que parecía ser un "ejemplar adulto" de lince junto a la vía.

Asimismo, señala que, en una primera inspección, el animal no presentaba signos externos de sangrado derivados de un posible atropello, aunque sí mostraba "cierto grado de descomposición", por lo que se estima que podría llevar varios días muerto.

Además, los miembros de Adenex no observaron marcas externas ni collar con dispositivo GPS que permitieran determinar si el animal estaba siendo objeto de seguimiento, lo que podría facilitar su identificación, según ha indicado en nota de prensa.

Tras comprobar el hallazgo, la asociación procedió a avisar a los Agentes del Medio Natural de la zona, con el fin de notificar el caso y que se lleven a cabo las investigaciones oportunas.

A la espera de que la Junta de Extremadura ofrezca más información y de que se practique la correspondiente necropsia, este caso "podría constituir el primer ejemplar de lince ibérico muerto por atropello en lo que va de año en la región", ha concluido Adenex en nota de prensa.