Hallan en Medellín (Badajoz) los restos de un antiguo puente de época por determinar sepultado por sedimentos del río

Arqueólogos de la Junta de Extremadura con la colaboración del Ayuntamiento de Medellín (Badajoz) han hallado los restos de un antiguo puente, cuya época está pendiente de determinar si es romana o posterior, situado junto al Puente de los Austrias de la localidad y que estaba sepultado por sedimentos del río porque se destruyó en 1603.

El arqueólogo de la Dirección General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural Santiago Guerra ha señalado que ahora están en la "disyuntiva de intentar documentar" la etapa a la que pertenece el puente.

Guerra, que ha presentado estos trabajos este jueves en Medellín durante una comparecencia ante los medios en la que también han participado la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, y el alcalde del municipio, Antonio Parral, ha detallado que los trabajos, que se iniciaron en noviembre de 2018, han consistido en "retirar esos niveles de grava que colmataban los pilares" que están en la margen derecha del Río Guadiana.

Con estas labores, según ha detallado Guerra, han descubierto siete pilares de los cuales "dos de ellos están volcados" por lo que "se conserva mucha más estructura que en el resto" que se han visto afectados por los "trabajos de expolio de diferentes épocas y la reutilización que se hacía de extraer esa piedra para hacer el puente" de época de Felipe IV.

Así, con dichos pilares volcados han hecho un trabajo de topografía "intentando hacer el levantamiento" y "en uno de ellos se conservan nueve metros de altura" y "permite sacar cómo podía ser en alzado ese puente", ha relatado.

A este respecto, sobre las dimensiones del mismo, Guerra ha apuntado que tanto el de época de Felipe IV como el citado "son muy aproximados", toda vez que ha indicado que "otra de las curiosidades" de los pilares hallados es que "tienen el mismo tipo de planta" que los del puente de Alcántara y el de Alconétar pero "la técnica constructiva no es la misma".

"Vemos que hay material pétreo que sí parece ser de época romana y hay algunas similitudes con puentes de épocas romanas", ha resaltado el arqueólogo.

Además, ha indicado que también han "recuperado gran cantidad de sillares" y en la limpieza de las pilas han aparecido "marcas de cantero" que están "ahora mismo estudiando", por lo que "los trabajos no han concluido todavía".

"Estamos limpiando dos de los pilares, uno de ellos, además, presenta una planta diferente del resto de las otras seis que hemos exhumado y presenta un proceso de reforma", ha apuntado Guerra, quien ha añadido que entre 1525 y 1575 "hay documentación que habla de que se está haciendo una restauración o reparación de un puente antiguo".

"Siempre se ha relacionado que ese puente era el de la ciudad romana de Metelin", ha señalado, toda vez que ha destacado que en el citado pilar que están limpiando en la actualidad "se ve que hay una reforma importante" y "pudiera ser" que quedaran restos de uno de los pilares romanos debajo de esa pila.

Pero también "se habla en un libro de cuentas" de que entre 1551 y 1553 "la riada se ha llevado varios pilares" que se hicieron en el proceso de construcción de entre 1525 y 1575 por lo que "tienen que volver a recuperarlos", ha detallado.

"Estamos ahora mismo en esa disyuntiva de intentar documentar si los pilares son los que se lleva el río en 1551-1553 o quedan restos del puente romano y encima se hace esa reparación que hablan las fuentes históricas", ha explicado Guerra.

De igual modo, el arqueólogo ha destacado que estos trabajos se han desarrollado con motivo de que 2018 ha sido el Año Europeo del Patrimonio y "uno de los objetivos que se intentaba cumplir era revalorizar patrimonios que estuvieran algo olvidados o infrautilizados".

Por ello, en este caso "se planteó la posibilidad" de actuar en el citado puente "que llevaba destruido desde 1603" y en el que "se habían hecho algunos estudios" que "siempre habían sido un poco preliminares" al "quedar totalmente colmatado de grava" tras su destrucción.

Igualmente, Guerra ha destacado que se han hallado marcas e inscripciones de la Guerra Civil y la II República en esta zona y creen que "quedan más pilares" por hallar en la margen izquierda del río y que están cubiertos por la grava, por lo que "se conservan más vestigios" de los que tienen "exhumados".

"ACTIVIDAD PATRIMONIAL" DE EXTREMADURA

Por su parte, Leire Iglesias ha puesto en valor "la actividad patrimonial" de la región y la "actividad constante" de la Consejería de Cultura e Igualdad para "investigar y conocer la riqueza de los yacimientos" que tiene Extremadura "más allá de los grandes núcleos, conjuntos" ya conocidos.

"Hoy algo que estaba oculto, tapado al conocimiento y a la investigación y también a la ciudadanía, pues se pone a la luz", ha remarcado la consejera, quien ha reconocido que "es verdad que a una luz todavía un poco sombría porque no terminamos de saber la datación y la historia completa de este puente, pero hoy tenemos mucha más información".

Del mismo modo, el alcalde metelinense ha subrayado que el municipio "es una fuente inagotable de recursos patrimoniales" por lo que ha pedido una "apuesta mucho más continua" por Medellín porque "va a seguir deparando noticias sorprendentes y hallazgos de la magnitud del que se ha hecho recientemente", es decir, el antiguo puente.

A este respecto, ha aclarado que la localidad "sigue escondiendo mucho patrimonio" y "necesitando de inversión no sólo para sacar los elementos patrimoniales sino para mantener lo que ya se tiene" algo que, según ha afirmado, "no se ha podido llevar a cabo en la dimensión" que a "todos" les "gustaría".

"La cuestión económica todos sabemos que al final nos condiciona las decisiones políticas, y si bien es cierto que venimos trabajando pasito a pasito pero al final me gustaría que fuera mucho más allá y que tuviéramos trabajos como éste... no puedo ser conformista, me gustaría que hubiera una apuesta continua y que lógicamente eso nos daría muchísimo más resultado", ha concluido.